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В Иране заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты

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Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил о разработке Тегераном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом информирует агентство Tasnim.
В Иране заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты
  • Gettyimages.ru

По его словам, новая ракета сможет обойти передовые системы противоракетной обороны.

Хаджизаде считает, что в ближайшие десятилетия не появится технологий, способных противостоять ей.

Также он заявил, что эта ракета создавалась с целью уничтожения систем ПРО противника.

В сентябре президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил об отсутствии у Тегерана стремления создать или приобрести ядерное оружие.

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