В Иране заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты
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По его словам, новая ракета сможет обойти передовые системы противоракетной обороны.
Хаджизаде считает, что в ближайшие десятилетия не появится технологий, способных противостоять ей.
Также он заявил, что эта ракета создавалась с целью уничтожения систем ПРО противника.
В сентябре президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил об отсутствии у Тегерана стремления создать или приобрести ядерное оружие.