The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России

Соединённые Штаты больше не требуют от украинской армии не наносить ударов по российской территории.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России. — RT)». Мы не можем говорить им, что делать», — приводит слова собеседника издания ТАСС.

Единственное, на чём настаивает Вашингтон, по словам источника, — это на том, чтобы целями ВСУ «не становились российские семьи».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».