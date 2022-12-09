Виктору Буту запрещено возвращаться в США

Американский президент Джо Байден помиловал Виктора Бута своим указом и запретил россиянину возвращаться в США.

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», — цитирует РИА Новости опубликованный американским Минюстом указ Байдена.

Также лидер Соединённых Штатов запретил Буту получать доходы от книг, фильмов или иных произведений об обстоятельствах его первоначального обвинения.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.