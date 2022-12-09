Виктору Буту запрещено возвращаться в США
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«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», — цитирует РИА Новости опубликованный американским Минюстом указ Байдена.
Также лидер Соединённых Штатов запретил Буту получать доходы от книг, фильмов или иных произведений об обстоятельствах его первоначального обвинения.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.