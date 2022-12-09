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США ввели санкции против связанных с рыбным промыслом компаний КНР

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США ввели санкции против связанных с рыбным промыслом компаний Китая, сообщает американский Минфин.
США ввели санкции против связанных с рыбным промыслом компаний КНР
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что санкции введены против двух граждан КНР и ряда компаний.

В список офиса по контролю за иностранными активами добавили Dalian Ocean Fishing Company, Fujian Heyue Marine Fishing Development, Fujian Pingtan County Ocean и другие.

Ранее американская федеральная комиссия по связи сообщила о решении запретить импорт произведённого некоторыми китайскими компаниями телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения, которые, по мнению властей США, представляют угрозу американской национальной безопасности.

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