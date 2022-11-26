Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда китайских компаний
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ соответствующего ведомства.
В частности, речь идёт о таких китайских компаниях, как Huawei, ZTE, Hytera Communications и некоторых других.
В июле ФБР США заявило, что у оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei есть все возможности перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные, касающиеся американских военных, а также ядерного арсенала страны.
В январе 2019 года США официально предъявили компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения, в частности в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.