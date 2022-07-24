CNN: ФБР подозревает Huawei в краже данных об американских военных
Об этом информирует телеканал CNN.
«Нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации, предоставляя властям КНР потенциальное окно к ядерному арсеналу США», — отмечается в материале.
Кроме того, в статье сказано, что в результате тщательных исследований ФБР установило, что оборудование Huawei может распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США.
По информации телеканала, расследование было начато, по меньшей мере, во время президентства Барака Обамы, однако до сих пор американские власти публично не объявляли о его результатах.
В январе 2019 года США официально предъявили компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения, в частности, в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.