CNN: ФБР подозревает Huawei в краже данных об американских военных

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что у оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei есть все возможности перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные, касающиеся американских военных, а также ядерного арсенала страны.

Об этом информирует телеканал CNN.

«Нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации, предоставляя властям КНР потенциальное окно к ядерному арсеналу США», — отмечается в материале.

Кроме того, в статье сказано, что в результате тщательных исследований ФБР установило, что оборудование Huawei может распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США.

По информации телеканала, расследование было начато, по меньшей мере, во время президентства Барака Обамы, однако до сих пор американские власти публично не объявляли о его результатах.

В январе 2019 года США официально предъявили компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения, в частности, в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.