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Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что из России была депортирована американская гражданка Сара Криванек.
Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Физически не знаю, как (состоялся отъезд), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал он.

Ранее о депортации Криванек проинформировало американское посольство в Москве. Также сообщалось, что она покинула Россию вместе с освобождённой в рамках обмена Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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