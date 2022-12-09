Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Физически не знаю, как (состоялся отъезд), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал он.
Ранее о депортации Криванек проинформировало американское посольство в Москве. Также сообщалось, что она покинула Россию вместе с освобождённой в рамках обмена Бриттни Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.