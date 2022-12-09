Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что из России была депортирована американская гражданка Сара Криванек.

Об этом информирует РИА Новости.

«Физически не знаю, как (состоялся отъезд), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал он.

Ранее о депортации Криванек проинформировало американское посольство в Москве. Также сообщалось, что она покинула Россию вместе с освобождённой в рамках обмена Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.