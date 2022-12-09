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Глава Минздрава Брон: Франция переживает новую волну заболеваний COVID-19

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Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что республика переживает новую волну коронавирусной инфекции.
Глава Минздрава Брон: Франция переживает новую волну заболеваний COVID-19
  • AP

Об этом он рассказал 9 декабря в интервью телеканалу BFM.

По словам главы французского Минздрава, за последние 15 дней наблюдается рост числа заражений коронавирусом, которые связаны с новым вариантом штамма BQ.1.1.

«Могу сказать, что мы уже переживаем новую волну эпидемии», — сказал Брон.

Министр предупредил, что «штамм BQ.1.1 легко передаётся, как и его предшественник, однако он в большинстве случаев не приводит к серьёзным осложнениям».

Ранее сообщалось, что Китай смягчает меры по борьбе с COVID-19.

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