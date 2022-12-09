Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн

Соединённые Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который, в частности, войдут системы против беспилотников и ПВО.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на документ и слова источников, знакомых с ситуацией.

Кроме того, США могу поставить Киеву ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee.

По данным издания, официально о новом пакете помощи могут объявить в пятницу, 9 декабря.

1 декабря правительство США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon на закупку систем NASAMS для поставки Украине.