Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на документ и слова источников, знакомых с ситуацией.
Кроме того, США могу поставить Киеву ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee.
По данным издания, официально о новом пакете помощи могут объявить в пятницу, 9 декабря.
1 декабря правительство США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon на закупку систем NASAMS для поставки Украине.