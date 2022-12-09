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Комендант морской пехоты США Бергер предложил запретить солдатам носить мобильные телефоны

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Комендант корпуса морской пехоты США генерал Дэвида Бергера призвал запретить американским солдатам носить мобильные телефоны в целях безопасности.

Об этом пишет американское издание Marine Corps Times.

Как отметил Бергер на мероприятии в Вашингтоне, это может быть особенно тяжело для молодых военнослужащих, которые буквально «выросли с ними», однако это является необходимостью, так как мобильные устройства могут приводить к обнаружению бойцов и их ликвидации.

Ранее сообщалось, что скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения в ходе СВО.

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