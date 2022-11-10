РИА Новости: скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения в ходе СВО
Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.
По словам собеседника агентства, Североатлантический альянс поставляет ВСУ различные разведывательные средства и радиотехнические комплексы, способные обнаруживать источники электромагнитного излучения.
«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал он.
Ранее ФСБ рассказала о высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблачённом в России.