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РИА Новости: скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения в ходе СВО

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Скрытность российских систем связи планируют повысить по опыту их применения в ходе специальной военной операции на Украине, где украинским военным оказывает помощь разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства, Североатлантический альянс поставляет ВСУ различные разведывательные средства и радиотехнические комплексы, способные обнаруживать источники электромагнитного излучения.

«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал он.

Ранее ФСБ рассказала о высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблачённом в России.

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