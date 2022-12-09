Узнать больше

Глава МИД Боливии Майта выразил уверенность, что украинский конфликт показал слабость ООН

Короткая ссылка
Глава МИД Боливии Рохелио Майта выразил уверенность, что украинский конфликт продемонстрировал неспособность ООН быть площадкой, предназначенной для диалога и дискуссий.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла», — констатировал Майта.

По его мнению, ООН столкнулась с большими бюрократическими трудностями, а также стала малоэффективной.

«Когда у нас кризис в Восточной Европе, ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий», — добавил он.

Майта обратил внимание, что ООН перестала выполнять свою роль посредника.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России.

По его словам, «только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить