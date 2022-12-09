Глава МИД Боливии Майта выразил уверенность, что украинский конфликт показал слабость ООН
Об этом он сказал РИА Новости.
«Мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла», — констатировал Майта.
По его мнению, ООН столкнулась с большими бюрократическими трудностями, а также стала малоэффективной.
«Когда у нас кризис в Восточной Европе, ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий», — добавил он.
Майта обратил внимание, что ООН перестала выполнять свою роль посредника.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России.
По его словам, «только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность».