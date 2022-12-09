Глава МИД Боливии Майта выразил уверенность, что украинский конфликт показал слабость ООН

Глава МИД Боливии Рохелио Майта выразил уверенность, что украинский конфликт продемонстрировал неспособность ООН быть площадкой, предназначенной для диалога и дискуссий.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла», — констатировал Майта.

По его мнению, ООН столкнулась с большими бюрократическими трудностями, а также стала малоэффективной.

«Когда у нас кризис в Восточной Европе, ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий», — добавил он.

Майта обратил внимание, что ООН перестала выполнять свою роль посредника.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России.

По его словам, «только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность».