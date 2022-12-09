Республиканская партия намерена создать спецкомитет для противодействия «китайской угрозе»

Республиканская партия США в новом составе палаты представителей планирует создать спецкомитет, направленный на противодействие «величайшей угрозе от Коммунистической партии Китая», заявил лидер партийной фракции Кевин Маккарти.

«Китайская Коммунистическая партия — величайшая геополитическая угроза нашего времени», — приводит его слова РИА Новости.

Именно поэтому, подчеркнул Маккарти, будет создан такой спецкомитет, который гарантирует ответ на вызовы Китая в сфере экономики и безопасности.

В ноябре Маккарти отмечал, что комитет появится после его назначения на пост спикера палаты представителей США.

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что США обостряют напряжённость в Тайваньском проливе.