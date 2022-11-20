В палате представителей США создадут комитет по противодействию Китаю
- AP
По словам республиканца, комитет появится после его назначения на пост спикера палаты.
«Когда я стану спикером, то у меня будет избранный комитет по Китаю», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, Китай «является страной номер один, когда речь идёт о кражах интеллектуальной собственности».
«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть в стороне и позволять Китаю делать то, что они делают по отношению к Америке», — сообщил он.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.