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В палате представителей США создадут комитет по противодействию Китаю

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Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что намерен создать комитет по противодействию Китаю.
В палате представителей США создадут комитет по противодействию Китаю
  • AP

По словам республиканца, комитет появится после его назначения на пост спикера палаты.

«Когда я стану спикером, то у меня будет избранный комитет по Китаю», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, Китай «является страной номер один, когда речь идёт о кражах интеллектуальной собственности».

«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть в стороне и позволять Китаю делать то, что они делают по отношению к Америке», — сообщил он.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.

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