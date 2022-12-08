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Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности в связи с расширением НАТО

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Турция подняла важные вопросы в сфере обеспечения безопасности в связи с процессом вступления Швеции и Финляндии в НАТО, стороны продвигаются в их решении.
Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности в связи с расширением НАТО
  • AP

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстрёмом.

«Турция подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе (переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. — RT), и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО. 

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