Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности в связи с расширением НАТО
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Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстрёмом.
«Турция подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе (переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. — RT), и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО.