МО Турции: Швеция и Финляндия ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. Мы с сожалением отмечаем, что в этих странах всё ещё продолжаются провокационные действия», — цитирует Акара ТАСС.

Он подчеркнул, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств.

5 декабря правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.

Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.