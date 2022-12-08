Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО

Финляндия и Швеция готовы стать членами Североатлантического альянса, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом информирует ТАСС.

«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил он.

Блинкен также выразил уверенность, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершено.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО.