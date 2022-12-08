Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО
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Об этом информирует ТАСС.
«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил он.
Блинкен также выразил уверенность, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершено.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО.