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Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО

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Финляндия и Швеция готовы стать членами Североатлантического альянса, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО
  • AP
  • © Andreea Alexandru

Об этом информирует ТАСС.

«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил он.

Блинкен также выразил уверенность, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершено.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО. 

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