Обозреватель American Thinker Ал Бьененфелд заявил, что на Западе СМИ скрывают правду о происходящем на Украине.

По его словам, западные СМИ пытаются скрыть правду о происхождении конфликта на Украине. Обозреватель пишет, что начало конфликта связано с госпереворотом на Украине, который был совершён администрацией экс-президента США Барака Обамы в 2014 году.

Бьененфелд также заявил, что западные СМИ не пишут о военных преступлениях, совершаемых украинскими войсками.

Также он утверждает, что нынешняя американская администрация «вступила в союз с нацистами».

«Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ», — заявил автор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США по отношению к Украине.

По её словам, США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года.