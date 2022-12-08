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American Thinker: на Западе СМИ скрывают правду о происходящем на Украине

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Обозреватель American Thinker Ал Бьененфелд заявил, что на Западе СМИ скрывают правду о происходящем на Украине.
American Thinker: на Западе СМИ скрывают правду о происходящем на Украине
  • AP
  • © LIBKOS

По его словам, западные СМИ пытаются скрыть правду о происхождении конфликта на Украине. Обозреватель пишет, что начало конфликта связано с госпереворотом на Украине, который был совершён администрацией экс-президента США Барака Обамы в 2014 году.

Бьененфелд также заявил, что западные СМИ не пишут о военных преступлениях, совершаемых украинскими войсками. 

Также он утверждает, что нынешняя американская администрация «вступила в союз с нацистами».

«Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ», — заявил автор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США по отношению к Украине.

По её словам, США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года.

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