Министр обороны Финляндии допустил выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию
- Legion-Media
Об этом он сказал после встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром, которая прошла в Анкаре.
«Возможно, в будущем мы подготовим несколько лицензий на экспорт оружия», — цитирует его ТАСС.
По его словам, у Финляндии в данный момент нет категорического запрета на поставки вооружений турецкой стороне.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО.