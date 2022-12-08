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Министр обороны Финляндии допустил выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна может оформить лицензии на экспорт оружия в Турцию.
Министр обороны Финляндии допустил выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию
  • Legion-Media

Об этом он сказал после встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром, которая прошла в Анкаре.

«Возможно, в будущем мы подготовим несколько лицензий на экспорт оружия», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у Финляндии в данный момент нет категорического запрета на поставки вооружений турецкой стороне. 

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО. 

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