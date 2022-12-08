Министр обороны Финляндии допустил выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна может оформить лицензии на экспорт оружия в Турцию.

Об этом он сказал после встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром, которая прошла в Анкаре.

«Возможно, в будущем мы подготовим несколько лицензий на экспорт оружия», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у Финляндии в данный момент нет категорического запрета на поставки вооружений турецкой стороне.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Швеция и Финляндия всё ещё не выполнили обязательства для вступления в НАТО.