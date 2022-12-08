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МИД: США отказывались обсуждать включение Бута в схему обмена

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Российский МИД сообщил, что США отказывались обсуждать включение россиянина Виктора Бута в схему обмена.
МИД: США отказывались обсуждать включение Бута в схему обмена
  • globallookpress.com
  • © Andrey Pronin

Сообщение внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Отмечается, что Москва на протяжении долгого времени вела переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута.

«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена», — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что, несмотря на это, Россия продолжала активную работу по вызволению Бута из американского заключения.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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