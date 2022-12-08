МИД: США отказывались обсуждать включение Бута в схему обмена
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Сообщение внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.
Отмечается, что Москва на протяжении долгого времени вела переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута.
«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена», — заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что, несмотря на это, Россия продолжала активную работу по вызволению Бута из американского заключения.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.