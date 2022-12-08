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Белый дом анонсировал экстренное обращение Байдена

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Белый дом анонсировал экстренное обращение президента США Джо Байдена на фоне новостей об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
Белый дом анонсировал экстренное обращение Байдена
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом сообщается на сайте американской администрации.

«Президент Байден выступит с заявлением», — говорится в анонсе.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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