Белый дом анонсировал экстренное обращение Байдена
Белый дом анонсировал экстренное обращение президента США Джо Байдена на фоне новостей об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом сообщается на сайте американской администрации.
«Президент Байден выступит с заявлением», — говорится в анонсе.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
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