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Ушаков отметил эффективность ЕАЭС в условиях волатильности мировых рынков

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил об эффективности ЕАЭС в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной политической конъюнктуры.
Ушаков отметил эффективность ЕАЭС в условиях волатильности мировых рынков
  • © ЕАЭС

«В условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры по линии ЕАЭС принимаются своевременные и эффективные меры для стимулирования развития ключевых отраслей экономик стран-членов и поддержки сложившихся на пространстве союза хозяйственных связей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обеспечено в целом бесперебойное функционирование общего рынка торговли наиболее чувствительными, жизненно необходимыми товарами, включая продовольствие.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович также заявил, что экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развиваются, несмотря на кризис.

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