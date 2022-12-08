Председатель коллегии ЕЭК: экономики стран ЕАЭС развиваются вопреки кризису

Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развиваются, несмотря на кризис, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Такое заявление он сделал в четверг, 8 декабря, во время Бишкекского инвестиционного саммита, сообщает РИА Новости.

По словам Мясниковича, международные рейтинговые агентства предрекали странам ЕАЭС падение экономики до 10%.

«Они ошиблись, это радует», — подчеркнул Мясникович.

Он отметил, что экономики наших стран стабильно развиваются.

«Мы видим активный рост, несмотря на кризис», — добавил председатель коллегии.

В своём выступлении Мясникович также отметил рост инвестиций в страны ЕАЭС. По его данным, в Армении приток инвестиций вырос в пять раз, в Белоруссии — в 1,6 раза, в Казахстане — в два раза, а в Киргизии — в 1,9 раза.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин планирует посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС.