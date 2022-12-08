Узнать больше

Председатель коллегии ЕЭК: экономики стран ЕАЭС развиваются вопреки кризису

Короткая ссылка
Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развиваются, несмотря на кризис, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
Председатель коллегии ЕЭК: экономики стран ЕАЭС развиваются вопреки кризису

Такое заявление он сделал в четверг, 8 декабря, во время Бишкекского инвестиционного саммита, сообщает РИА Новости.

По словам Мясниковича, международные рейтинговые агентства предрекали странам ЕАЭС падение экономики до 10%.

«Они ошиблись, это радует», — подчеркнул Мясникович.

Он отметил, что экономики наших стран стабильно развиваются.

«Мы видим активный рост, несмотря на кризис», — добавил председатель коллегии.

В своём выступлении Мясникович также отметил рост инвестиций в страны ЕАЭС. По его данным, в Армении приток инвестиций вырос в пять раз, в Белоруссии — в 1,6 раза, в Казахстане — в два раза, а в Киргизии — в 1,9 раза.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин планирует посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить