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В МИД России назвали внутренним делом Германии ситуацию с попыткой госпереворота

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с попыткой государственного переворота в Германии является исключительно внутренним делом ФРГ.
В МИД России назвали внутренним делом Германии ситуацию с попыткой госпереворота
  • РИА Новости

«Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ. Но, ещё раз говорю, у нас пока нет информации для широкого комментария», — сказала Захарова во время брифинга в четверг, 8 декабря.

По сообщениям РИА Новости, в среду, 7 декабря, в Германии были задержаны 25 человек по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке.

Также в домах ещё 27 человек проводились обыски.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал попытку госпереворота в Германии с болезнью модели управления в стране.

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