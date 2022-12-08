Шольц заявил о готовности ФРГ обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что Германия готова обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями в Европе.

Как пишет РИА Новости, по его мнению, угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовали диалог с Китаем и странами G20.

«Шольц подчеркнул, что готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось ещё до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее Шольц заявил, что «применение ядерного оружия» на Украине должно стать чертой, которую нельзя переходить. Он попросил Россию «чётко заявить» об этом.