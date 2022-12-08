Узнать больше

Посольство: Россия отвергает резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине

Короткая ссылка
RT
Россия отвергает обвинения, которые содержатся в поддержанной комитетом по иностранным делам сената конгресса США резолюции о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.
Посольство: Россия отвергает резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине
  • AP
  • © Susan Walsh

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подобные утверждения являются извращением фактов.

В дипмиссии добавили, что парламентарии США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса.

Ранее в МИД России заявили, что резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить