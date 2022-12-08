Посольство: Россия отвергает резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине
- AP
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«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид», — указывается в заявлении.
Отмечается, что подобные утверждения являются извращением фактов.
В дипмиссии добавили, что парламентарии США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса.
Ранее в МИД России заявили, что резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России.