Посольство: Россия отвергает резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине

Россия отвергает обвинения, которые содержатся в поддержанной комитетом по иностранным делам сената конгресса США резолюции о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подобные утверждения являются извращением фактов.

В дипмиссии добавили, что парламентарии США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса.

Ранее в МИД России заявили, что резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России.