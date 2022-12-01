МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»

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Резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России.
МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что голод «бушевал» в 1932—1933 годах не только на Украине, но и на всей территории СССР.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов «геноцидом украинского народа».

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