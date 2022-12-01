МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что голод «бушевал» в 1932—1933 годах не только на Украине, но и на всей территории СССР.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов «геноцидом украинского народа».