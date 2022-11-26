Посол Нечаев отреагировал на планы бундестага признать голод в СССР «геноцидом украинцев»

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов «геноцидом украинского народа».

Ранее ряд немецких СМИ сообщали, что 30 ноября бундестаг планирует обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом.

«Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — написал Нечаев в статье для газеты Junge Welt.

Посол напомнил, что голод нёс массовый характер в результате которого погибли более 7 млн человек, включая около 2,5 млн на территории РСФСР и 1,5 млн на территории Казахстана.