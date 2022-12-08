Посольство: санкции США не повлияют на курс России

Санкции США не вынудят Россию поменять свой курс, заявило российское посольство в Вашингтоне.

В комментарии дипмиссии отметили, что новые попытки ограничений против российских компаний являются попыткой администрации «утолить санкционный зуд».

«В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что подобные действия не способны заставить Москву отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике.

Ранее кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против России.