Посольство: санкции США не повлияют на курс России
В комментарии дипмиссии отметили, что новые попытки ограничений против российских компаний являются попыткой администрации «утолить санкционный зуд».
«В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что подобные действия не способны заставить Москву отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике.
Ранее кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против России.