Минобороны России: боевики в Сирии планируют атаковать авиабазу Хмеймим с помощью БПЛА
- РИА Новости
«Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее ВКС России уничтожили около десяти террористов в сирийском Идлибе.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.