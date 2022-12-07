Минобороны России: боевики в Сирии планируют атаковать авиабазу Хмеймим с помощью БПЛА

Сирийские боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

РИА Новости