В МИД заявили, что Армения скоро ответит на предложения Азербайджана о мирном соглашении

Ереван получил от Баку предложения о проекте мирного соглашения и в ближайшее время представит свои аргументы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и будем выступать со своими очередными предложениями, к сожалению», — приводит ТАСС его слова.

Мирзоян добавил, что позиции сторон не сходятся по многим вопросам, но переговорный процесс должен помочь прийти к соглашению.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

По его словам, Баку высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией.