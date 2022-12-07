В МИД заявили, что Армения скоро ответит на предложения Азербайджана о мирном соглашении
- РИА Новости
«Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и будем выступать со своими очередными предложениями, к сожалению», — приводит ТАСС его слова.
Мирзоян добавил, что позиции сторон не сходятся по многим вопросам, но переговорный процесс должен помочь прийти к соглашению.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.
По его словам, Баку высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией.