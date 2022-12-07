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В МИД заявили, что Армения скоро ответит на предложения Азербайджана о мирном соглашении

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Ереван получил от Баку предложения о проекте мирного соглашения и в ближайшее время представит свои аргументы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
В МИД заявили, что Армения скоро ответит на предложения Азербайджана о мирном соглашении
  • РИА Новости

«Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и будем выступать со своими очередными предложениями, к сожалению», — приводит ТАСС его слова.

Мирзоян добавил, что позиции сторон не сходятся по многим вопросам, но переговорный процесс должен помочь прийти к соглашению.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

По его словам, Баку высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией.

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