Глава ЕК призвала создать фонд поддержки экономики в ответ на акт о снижении инфляции США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым создание Фонда европейского суверенитета для поддержки экономики Евросоюза в ответ на акт о снижении инфляции, принятый Соединёнными Штатами.

Об этом она сказала в ходе выступления в университете в Милане.

По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к дополнительным преимуществам для американского бизнеса.

«Поэтому ЕС должен создать собственный Фонд европейского суверенитета, направленный на поддержку европейской экономики», — цитирует её ТАСС.

Ранее фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за принятого американского закона о снижении инфляции.