Глава ЕК призвала создать фонд поддержки экономики в ответ на акт о снижении инфляции США
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Об этом она сказала в ходе выступления в университете в Милане.
По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к дополнительным преимуществам для американского бизнеса.
«Поэтому ЕС должен создать собственный Фонд европейского суверенитета, направленный на поддержку европейской экономики», — цитирует её ТАСС.
Ранее фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за принятого американского закона о снижении инфляции.