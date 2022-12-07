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Глава ЕК призвала создать фонд поддержки экономики в ответ на акт о снижении инфляции США

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым создание Фонда европейского суверенитета для поддержки экономики Евросоюза в ответ на акт о снижении инфляции, принятый Соединёнными Штатами.
Глава ЕК призвала создать фонд поддержки экономики в ответ на акт о снижении инфляции США
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в ходе выступления в университете в Милане.

По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к дополнительным преимуществам для американского бизнеса.

«Поэтому ЕС должен создать собственный Фонд европейского суверенитета, направленный на поддержку европейской экономики», — цитирует её ТАСС.

Ранее фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за принятого американского закона о снижении инфляции.

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