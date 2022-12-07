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В МИД Турции анонсировали консультации с Россией по Сирии 8—9 декабря в Стамбуле

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В МИД Турции заявили о запланированных на 8—9 декабря в Стамбуле консультациях с российской стороной по Сирии.
В МИД Турции анонсировали консультации с Россией по Сирии 8—9 декабря в Стамбуле
  • РИА Новости

«8—9 декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. 

Возглавят делегации замглавы МИД Турции Седат Энал и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В ходе консультаций предполагается обсудить выполнение соглашения ООН по зерну, а также региональные проблемы, такие как Сирия, Ливия и Палестина.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров рассказал, что турецкая сторона отказалась от совместного патрулирования с российскими военными в Сирии под предлогом неблагоприятных погодных условий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.

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