В МИД Турции анонсировали консультации с Россией по Сирии 8—9 декабря в Стамбуле
- РИА Новости
«8—9 декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Возглавят делегации замглавы МИД Турции Седат Энал и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
В ходе консультаций предполагается обсудить выполнение соглашения ООН по зерну, а также региональные проблемы, такие как Сирия, Ливия и Палестина.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров рассказал, что турецкая сторона отказалась от совместного патрулирования с российскими военными в Сирии под предлогом неблагоприятных погодных условий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.