Песков заявил, что оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер
- РИА Новости
«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер», — заявил Песков.
По его словам, принятие документа чревато серьёзными и длительными последствиями по дестабилизации обстановки на европейском континенте.
7 декабря был согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.
Кроме того, оборонный бюджет США включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.