Песков заявил, что оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер

Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер, направлен на длительную дестабилизацию на Европейском континенте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер», — заявил Песков.

По его словам, принятие документа чревато серьёзными и длительными последствиями по дестабилизации обстановки на европейском континенте.

7 декабря был согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.

Кроме того, оборонный бюджет США включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.