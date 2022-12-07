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Песков заявил, что оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер

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Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер, направлен на длительную дестабилизацию на Европейском континенте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер
  • РИА Новости

«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер», — заявил Песков.

По его словам, принятие документа чревато серьёзными и длительными последствиями по дестабилизации обстановки на европейском континенте.

7 декабря был согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.

Кроме того, оборонный бюджет США включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.

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