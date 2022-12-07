Проект оборонного бюджета США содержит меры по исключению России из G20

Согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.

Как сообщает РИА Новости, проект согласован профильными комитетами обеих палат конгресса.

Отмечается, что проект оборонного бюджета США также предполагает исключение российских правительственных служащих из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

Кроме того, оборонный бюджет США включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.