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Крозетто: в этом году Италия больше не будет оказывать военную помощь Украине

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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянские власти до конца этого года уже не будут формировать новый пакет военной помощи Украине.
Крозетто: в этом году Италия больше не будет оказывать военную помощь Украине
  • Gettyimages.ru

По словам Крозетто, Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, однако никакого нового декрета о военных поставках Киеву до конца года уже не будет.

«Решение о будущей помощи Украине правительством Италии ещё не принято, однако речь будет идти о «помощи», а не об «оружии», — цитирует министра Fanpage.it.

Он отметил, что, в частности, речь может идти о генераторах на фоне нехватки энергоресурсов на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что поставки вооружения США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду.

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