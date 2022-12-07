Крозетто: в этом году Италия больше не будет оказывать военную помощь Украине

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянские власти до конца этого года уже не будут формировать новый пакет военной помощи Украине.

По словам Крозетто, Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, однако никакого нового декрета о военных поставках Киеву до конца года уже не будет.

«Решение о будущей помощи Украине правительством Италии ещё не принято, однако речь будет идти о «помощи», а не об «оружии», — цитирует министра Fanpage.it.

Он отметил, что, в частности, речь может идти о генераторах на фоне нехватки энергоресурсов на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что поставки вооружения США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду.