Chicago Council on Global Affairs: 47% американцев считают, что США должны подтолкнуть Киев к миру

По данным отчёта исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs, 47% опрошенных американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее.

«Почти половина американцев... (47% против 38% в июле) считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее», — говорится в материалах.

При этом 29% опрошенных полагают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины.

Кроме того, 27% респондентов выразили мнение, что Штатам следует вмешаться в конфликт с участием военных.

Ранее результаты опроса, проведённого германским Фондом Бертельсмана среди 13 тыс. жителей 27 стран ЕС, показали, что число европейцев, одобряющих поставки вооружений украинской армии, снизилось.