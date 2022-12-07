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Chicago Council on Global Affairs: 47% американцев считают, что США должны подтолкнуть Киев к миру

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По данным отчёта исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs, 47% опрошенных американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее.

«Почти половина американцев... (47% против 38% в июле) считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее», — говорится в материалах.

При этом 29% опрошенных полагают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины.

Кроме того, 27% респондентов выразили мнение, что Штатам следует вмешаться в конфликт с участием военных.

Ранее результаты опроса, проведённого германским Фондом Бертельсмана среди 13 тыс. жителей 27 стран ЕС, показали, что число европейцев, одобряющих поставки вооружений украинской армии, снизилось.

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