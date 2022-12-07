США одобрили продажу Тайваню запчастей и оборудования для истребителей на сумму $430 млн

Госдеп Соединённых Штатов одобрил продажу Тайваню оборудования для истребителей на сумму $430 млн. Об этом сообщает Минобороны США.

Как передаёт ТАСС, в заявлении ведомства сказано, что США одобрили возможную продажу запчастей и оборудования примерно на $330 млн.

В другом документе говорится, что также разрешена потенциальная продажа «нестандартных запчастей» и связанного с ними оборудования примерно на $98 млн.

29 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине.