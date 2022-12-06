Песков: спецслужбы Запада всегда агрессивно работали против России
- РИА Новости
Об этом он сказал после премьеры шпионского детектива «Тень: Взять Гордея».
«У них всегда было много работы, полно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли больше задач у контрразведчиков с началом СВО.
Представитель Кремля напомнил, что разведка и контрразведка — «одни из самых древних профессий, как и журналистика».
«Но нас никогда в покое не оставляли и всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас. Это не секрет», — цитирует его ТАСС.
В декабре 2020 года президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки по случаю 100-летия её образования заявил, что СВР должна всегда гибко реагировать на изменения в международной обстановке и участвовать в нейтрализации угроз для страны.