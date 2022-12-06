Узнать больше

Песков: спецслужбы Запада всегда агрессивно работали против России

Короткая ссылка
Российским контрразведчикам всегда приходилось много работать, пока западные спецслужбы агрессивно действовали против России. Сегодня ситуация не изменилась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: спецслужбы Запада всегда агрессивно работали против России
  • РИА Новости

Об этом он сказал после премьеры шпионского детектива «Тень: Взять Гордея».

«У них всегда было много работы, полно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли больше задач у контрразведчиков с началом СВО.

Представитель Кремля напомнил, что разведка и контрразведка — «одни из самых древних профессий, как и журналистика».

«Но нас никогда в покое не оставляли и всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас. Это не секрет», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки по случаю 100-летия её образования заявил, что СВР должна всегда гибко реагировать на изменения в международной обстановке и участвовать в нейтрализации угроз для страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить