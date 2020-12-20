Путин заявил о важности гибкой реакции СВР на смену обстановки в мире

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Российский президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки России по случаю 100-летия её образования заявил, что СВР должна всегда гибко реагировать на изменения в международной обстановке и участвовать в нейтрализации угроз для страны.
Путин заявил о важности гибкой реакции СВР на смену обстановки в мире
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что следует добиваться более эффективной защиты государственной границы России на фоне «тлеющих региональных конфликтов».

Он также возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, открытому в сентябре 2020 года.

Ранее российский лидер отметил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе увеличило риски распространения террористической угрозы.

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