Путин заявил о важности гибкой реакции СВР на смену обстановки в мире
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- РИА Новости
«Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что следует добиваться более эффективной защиты государственной границы России на фоне «тлеющих региональных конфликтов».
Он также возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, открытому в сентябре 2020 года.
Ранее российский лидер отметил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе увеличило риски распространения террористической угрозы.