Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полётов через Россию

Странам Запада следует готовиться к возобновлению авиарейсов через российское воздушное пространство, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — приводит слова Уолша газета The Telegraph.

Он отметил, что запрет на полёты через воздушные пространства России и Украины привёл к скоплению самолётов в европейском небе и стал большой проблемой для авиакомпаний.

Глава IATA добавил, что открытие воздушного пространства России не должно произойти до окончания украинского конфликта.

29 октября Bloomberg сообщал, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и ЕС привело к росту расходов на топливо во время рейсов в Азию.