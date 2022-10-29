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Bloomberg: авиакомпании США и ЕС увеличили расходы на топливо после закрытия неба России

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Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и ЕС привело к росту расходов на топливо во время рейсов в Азию, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: авиакомпании США и ЕС увеличили расходы на топливо после закрытия неба России
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что многие перевозчики при рейсах в Японию вынуждены облетать Россию через Монголию и Казахстан.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или включать ещё один этап в рейсах, чтобы расчёты работали», — сказал основатель компании Martin Consulting, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям, Марк Мартин.

Крупнейшие перевозчики с Ближнего Востока, такие как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, получили преимущество перед европейскими компаниями, так как сохранили для себя российское небо.

Ранее в аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном.

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