В аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения с Лаосом

В аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном, это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, авиакомпания «Уральские авиалинии» будет осуществлять перелёты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам.

«Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии», — сказал на церемонии открытия и. о. главы аэропорта Денис Чмутов.

Как стало известно ранее, российские и малазийские власти находятся на стадии обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.