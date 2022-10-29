В аэропорту Владивостока состоялась церемония открытия авиасообщения с Лаосом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, авиакомпания «Уральские авиалинии» будет осуществлять перелёты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам.
«Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии», — сказал на церемонии открытия и. о. главы аэропорта Денис Чмутов.
Как стало известно ранее, российские и малазийские власти находятся на стадии обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.