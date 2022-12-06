Белый дом: Байден может объявить о планах по переизбранию после Нового года

Президент США Джо Байден может объявить о планах переизбраться на пост главы государства после Нового года, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

«Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдёт вскоре после праздников», — приводит РИА Новости слова Клейна на площадке газеты Wall Street Journal.

Он отметил, что, согласно поступающим от однопартийцев Байдена сигналам, многие из них готовы поддержать его кандидатуру на выборах.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Байдену следует выдвигаться на второй срок во время президентских выборов 2024 года.