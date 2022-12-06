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Небензя отказался выслушивать «желчное красноречие» украинского постпреда Кислицы

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался выслушивать «желчное красноречие представителя киевского режима» — украинского постпреда Сергея Кислицы на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя отказался выслушивать «желчное красноречие» украинского постпреда Кислицы
  • Gettyimages.ru

«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться», — цитирует российского дипломата ТАСС.

Небензя назвал поведение Кислицы свидетельством «высокого уровня украинской дипломатии».

Ранее в МИД России обратили внимание на то, что Кислица после заседания Совбеза ООН опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой он показывает средний палец, а также написал о том, что слушать российских дипломатов — «одна из его самых ужасных обязанностей».

В Москве отметили, что характерными чертами киевского режима «давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость».

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