Небензя отказался выслушивать «желчное красноречие» украинского постпреда Кислицы
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«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться», — цитирует российского дипломата ТАСС.
Небензя назвал поведение Кислицы свидетельством «высокого уровня украинской дипломатии».
Ранее в МИД России обратили внимание на то, что Кислица после заседания Совбеза ООН опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой он показывает средний палец, а также написал о том, что слушать российских дипломатов — «одна из его самых ужасных обязанностей».
В Москве отметили, что характерными чертами киевского режима «давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость».