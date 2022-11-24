Захарова раскритиковала украинского постпреда Кислицу за оскорбление дипломатов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинского постпреда при ООН Сергея Кислицу за оскорбление российских дипломатов.

Она прокомментировала информацию о том, что Кислица после заседания Совбеза ООН опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой он показывает средний палец, а также написал о том, что слушать российских дипломатов — «одна из его самых ужасных обязанностей».

По словам Захаровой, характерными чертами киевского режима «давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость».

«Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Она заявила, что украинским спецслужбам «можно было обыск в бункере Зеленского провести».