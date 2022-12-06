Рябков: дальнейшее расширение НАТО получит компенсирующий ответ со стороны России

Дальнейшее расширение Североатлантического альянса получит компенсирующий ответ со стороны России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Слова заместителя главы МИД приводит РИА Новости.

«На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России», — сказал он журналистам.

Как ранее сообщил журнал «Военная мысль», который выпускает российское Минобороны, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия должна нарастить военное присутствие на северном направлении.

При таком сценарии общая граница альянса с Россией увеличится более чем на 1000 км.