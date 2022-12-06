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Рябков: дальнейшее расширение НАТО получит компенсирующий ответ со стороны России

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Дальнейшее расширение Североатлантического альянса получит компенсирующий ответ со стороны России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков: дальнейшее расширение НАТО получит компенсирующий ответ со стороны России
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Слова заместителя главы МИД приводит РИА Новости.

«На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России», — сказал он журналистам.

Как ранее сообщил журнал «Военная мысль», который выпускает российское Минобороны, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия должна нарастить военное присутствие на северном направлении.

При таком сценарии общая граница альянса с Россией увеличится более чем на 1000 км.

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