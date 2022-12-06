Узнать больше

ЕС призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России

Короткая ссылка
Европейский союз призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России. Об этом говорится в итоговой декларации по итогам саммита ЕС — Западные Балканы.
ЕС призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России
  • AP

Как сообщает ТАСС, в документе подчёркивается, что «единство с ЕС является явным признаком стратегической ориентации партнёров». 

«По мере того, как мы углубляем наше сотрудничество с партнёрами, мы призываем их к быстрому и устойчивому прогрессу в направлении полного соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе в отношении ограничительных мер ЕС», — отмечается в декларации.

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал Сербию ввести санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить