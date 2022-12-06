ЕС призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России

Европейский союз призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России. Об этом говорится в итоговой декларации по итогам саммита ЕС — Западные Балканы.

Как сообщает ТАСС, в документе подчёркивается, что «единство с ЕС является явным признаком стратегической ориентации партнёров».

«По мере того, как мы углубляем наше сотрудничество с партнёрами, мы призываем их к быстрому и устойчивому прогрессу в направлении полного соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе в отношении ограничительных мер ЕС», — отмечается в декларации.

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал Сербию ввести санкции против России.