YouTube заблокировал канал RT Balkan
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Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, комментируя ситуацию, подчеркнула, что публикации никак не нарушали правила Google.
«Их (YouTube. — RT) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе... Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии», — отметила она.
По её словам, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.
«Запад испугал контент RT на сербском языке?» — задаётся вопросом Милинчич.
В октябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.
Суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости» о разблокировке 27 каналов.