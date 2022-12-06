YouTube заблокировал канал RT Balkan

YouTube заблокировал недавно запущенный канал RT Balkan.

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, комментируя ситуацию, подчеркнула, что публикации никак не нарушали правила Google.

«Их (YouTube. — RT) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе... Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии», — отметила она.

По её словам, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

«Запад испугал контент RT на сербском языке?» — задаётся вопросом Милинчич.

В октябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.

Суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости» о разблокировке 27 каналов.