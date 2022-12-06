Президент России Владимир Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития.

«Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития», — заявил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что именно на евразийском пространстве формируются механизмы многостороннего сотрудничества.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода спецоперации на Украине и договорённостей, которые будут достигнуты по её итогам.